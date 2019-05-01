Санкт-Петербург, 1 мая, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Мужчина, управлявший катером, который 27 апреля перевернулся в Финском заливе, решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга заключен под стражу. Судоводителю предъявлено обвинение. Об этом 1 мая сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

eleus500 Финский залив

Напомним, катер, на котором находилась компания отдыхающих из девяти человек, перевернулся поздно вечером 27 апреля в районе Канонерского острова, в условиях ветреной погоды. Маломерное судно принадлежало одному из отдыхающих, он же им управлял.

На катере было только восемь спасательных жилетов, одному из пассажиров жилета не хватило. Молодой человек пропал без вести, его тело до сих пор не найдено. Спасатели в течение получаса подняли из воды всех остальных пострадавших. Одна из спасенных пассажирок, молодая женщина, скончалась при доставлении в больницу от переохлаждения.

Судовладельцу предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, судовладелец ранее уже был судим за нарушения правил безопасности на воде, но тогда отделался штрафом.