Пекин, 1 мая, 2019, 23:38 — ИА Регнум. В Пекине состоялся очередной, десятый раунд китайско-американских переговоров по торгово-экономическим вопросам, в котором сторону КНР представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, а сторону США — министр финансов Стивен Мнучин и специальный представитель Роберт Лайтхайзер, сообщает 1 мая Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Уже на следующей неделе ожидается новый, одиннадцатый раунд, который пройдет в Вашингтоне. Интенсификация консультаций между КНР и США обусловлена близостью сторон к компромиссу, который, однако, никак не удается достичь.

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп предпринял шаги в сторону сближения сторон, согласившись вывести за скобки переговоров ряд разногласий в сфере защиты интеллектуальной собственности.