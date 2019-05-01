Астрахань, 1 мая, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Астраханской области столкнулись два транспортных средства — микроавтобус «Соболь» и автомобиль Toyota Camry. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в среду, 1 мая, на трассе Астрахань-Элиста. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе четверо детей.

«У пострадавших диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы, — уточнили в пресс-службе. — По предварительным данным, тяжелых (травм) нет».

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

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