В Астраханской области в результате ДТП пострадали пять человек
Астрахань, 1 мая, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Астраханской области столкнулись два транспортных средства — микроавтобус «Соболь» и автомобиль Toyota Camry. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
ДТП произошло в среду, 1 мая, на трассе Астрахань-Элиста. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе четверо детей.
«У пострадавших диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы, — уточнили в пресс-службе. — По предварительным данным, тяжелых (травм) нет».
В настоящее время устанавливаются причины аварии.
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