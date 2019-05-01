Симферополь, 1 мая, 2019, 22:23 — ИА Регнум. В Симферополе журналисты государственной телекомпании «Крым» съели торт в виде головы президента США Дональда Трампа. Это произошло на банкете по случаю 60-летия телекомпании, сообщает агентство «Крыминформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

На торте была надпись «Спасибо за санкции». Разрезал его журналист Олег Крючков. Перед этим он объяснил причину такой акции.

«Нам пять лет мешают жить. Нам пять лет мешают работать. Нам закрывают въезд многие страны. Поэтому мы решили ответить. Сегодня крымская «кремлевская пропаганда» официально съест Трампа и все санкции», — отметил Крючков.

Ранее журналистов телекомпании поздравил со знаменательной датой глава Крыма Сергей Аксёнов. Среди прочего он подчеркнул, что во время «Крымской весны» журналисты освещали реальные события, и благодаря новостям телекомпании на полуострове удалось избежать множества провокаций.

То, что профессионализм сотрудников телекомпании «Крым» особенно ярко проявился в период «Крымской весны», признал и зам. главы администрации президента России Алексей Громов. Он подчеркнул, что журналисты объективно рассказывали о событиях, связанных с возвращением Крыма в состав России, и о возникающих на этом пути проблемах.