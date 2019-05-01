Вашингтон, 1 мая, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в среду, 1 мая, в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Госсекретарь (Майк Помпео) призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро (президент Венесуэлы) и присоединиться к другим странам…, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломат США подчеркнул, что «вмешательство России» дестабилизируют американо-российские отношения и Венесуэлу, добавили в пресс-службе.

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Как передавало ИА REGNUM, 1 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам заявила, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в стране.

По словам дипломата, ряд политиков в США продолжает вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и не видит пагубности своих действий.

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