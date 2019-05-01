Москва, 1 мая, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 1 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

Так, по состоянию на 21:28 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны восемь рейсов, ещё пять отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять рейсов; во «Внуково» задержаны пять рейсов, ещё два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

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