Бангкок, 1 мая, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн. Об этом сообщила 1 мая газета Bangkok Post со ссылкой на заявление самого короля.

amrufm Сутхиде Вачиралонгкорн

«Король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил о женитьбе на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая теперь известна как королева Сутхида», — пишет газета.

Отметим, что Сутхида Вачиралонгкорн являлась главой личной охраны короля.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря 2016 г. в Таиланде официально взошел на трон новый король, Его Величество Маха Вачиралонгкорн Бодидрадебайаваранкун, он же — Рама Х. 1 декабря состоялась церемония коронации нового монарха.

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