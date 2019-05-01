Владикавказ, 1 мая, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии 1 мая более пяти тысяч жителей республики приняли участие в шествии, посвященном Дню весны и труда. Главными участниками масштабной акции стали люди труда.

Alania.gov В первомайской колонне РСО-Алания

Среди них почтальон села Верхний Мизур Екатерина Дзалаева, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев, председатель Союза писателей РСО-Алания Гастан Агнаев, Заслуженный деятель искусств РСО-Алания, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства Роза Бекоева и другие. Вместе с ними прошли по улицам Владикавказа представители органов власти республики во главе с руководителем региона Вячеславом Битаровым.

Отметив, что в разные времена этот праздник назывался по-разному, депутат парламента РСО-Алания Тимур Ортабаев подчеркнул, что для жителей Северной Осетии он всегда символизирует одно — единение.

«В республике «человек труда» на протяжении многих лет звучало гордо, и такие люди остаются в почете. Я желаю каждому из вас счастья и трудиться на благо Осетии и России», — подчеркнул Ортабаев.