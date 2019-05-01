Новосибирск, 1 мая, 2019, 20:01 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 1 мая, дан старт сезону фонтанов. Первым был запущен фонтанный комплекс «Речные цивилизации Сибири» на площади Пименова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фонтан

На площадке перед государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН для горожан выступили творческие коллективы и было показано файер-шоу.

Анна Алябьева ИА REGNUM Файер-шоу перед запущенным фонтаном

Анна Алябьева ИА REGNUM Творческие номера

Перед торжественным запуском к горожанам обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть и директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Как сказал Локоть, новосибирские власти всегда с некой настороженностью относятся к запуску фонтанов в городе, потому что сибирская погода непредсказуема. В то же время, отметил, шутя, мэр, без этого ритуала лето в Новосибирске может и не наступить.

Анна Алябьева ИА REGNUM Файер-шоу

Отметим, что открытие сезона фонтанов в Новосибирске традиционно проходит в преддверии Дня Победы. Сегодня же в Новосибирске должны заработать и все остальные фонтанные комплексы, кроме плавучего фонтана на реке Обь.