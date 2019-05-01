Краснодар, 1 мая, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Краснодарская полиция начала проверку после появления в сети видео, снятого в одном из детских садов краевого центра. Видео было опубликовано 1 мая.

congerdesign Детский сад

На записи видно, что взрослая женщина в присутствии других детей кричит на маленького мальчика, заставляет его встать на колени и целовать землю. При этом женщина утверждает, что ребенок душил других детей в детском саду. Как рассказали в комментариях под видео, быстро распространившемся в соцсетях, пользователи, женщина — заведующая детским садом. Полиция уже начала проверку.

«На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — цитируют «Кубанские новости» представителя УМВД.

Между тем в департаменте образования Краснодара уже заявили о том, что заведующая детским садом будет уволена по статье. Ситуацию в департаменте назвали «недопустимой», пообещав поддержать обвинения в ее адрес, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы.

В свою очередь, депутат Государственной думы от Краснодарского края (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб обратилась в полицию и прокуратуру Краснодарского края с требованием разобраться с инцидентом.

«Это просто дикость и средневековье. Нельзя так обращаться с ребёнком. Воспитание — это сложный и ответственный процесс, требующий не только специальных знаний и навыков, но и терпения и особого подхода к каждому ребёнку. Унижать мальчика на глазах сверстников — аморально и безнравственно. Я беру этот инцидент под личный контроль. Нужно детально во всем разобраться. Депутатские запросы направлены в полицию, прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае. Заведующая должна быть отстранена от работы», — заявила Светлана Бессараб.