Москва, 1 мая, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Аппарат Госдумы проводит тендер на анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем для использования зарубежного опыта в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, это следует из материалов на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 2,55 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Парламентариев интересуют модели пенсионного обеспечения, прежде всего, Франции, Германии, Италии, Польши и Бразилии.

Предлагается на основе анализа современных моделей развития и тенденций правового регулирования зарубежных пенсионных систем разработать предложения по «возможным направлениям внедрения в российское законодательство отдельных правовых мер, направленных на совершенствование системы нормативно-правового регулирования пенсионного обеспечения в Российской Федерации».

Кроме того, в Госдуме хотят изучить предложения по развитию различных форм пенсионного обеспечения для привлечения инвестиций в экономику России.

Госдума приняла закон о пенсионной реформе, повышение пенсионного возраста вызвало широкий общественный резонанс.

Кроме того, для роста пенсионного обеспечения граждан предлагалось ввести так называемый индивидуальный накопительный капитал (ИПК). В конце декабря 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему (индивидуальный пенсионный капитал) уже готов и закон может быть принят Госдумой до конца 2019 года. Предполагается, что все работающие люди присоединятся к системе автоматически.