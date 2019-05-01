Черкесск, 1 мая, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в праздничных митингах-концертах в честь Дня весны и труда приняли участие более 12 тысяч жителей всех городов и районов республики. На акцию в столице республики собрались около четырех тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 1 мая в пресс-службы главы и правительства региона.

Пресс-служба главы КЧР Первомайский митинг в столице КЧР

Пресс-служба главы КЧР Праздничное выступление к Первомаю

К жителям региона с поздравлениями обратились глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства КЧР Аслан Озов.

В торжественной речи главные люди республики высказали слова благодарности «за труд, который направлен во благо каждого человека» и выразили уважение «к землякам, которые искренне любят свое дело».

Пресс-служба главы КЧР Первомайский митинг в столице КЧР

«Дорогие земляки! Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценен по достоинству, и, конечно, приносит радость, достаток, благополучие и служит созиданию во благо Карачаево-Черкесии и России. Мира вам, добра и тепла! С Первомаем!» — цитирует слова поздравления пресс-служба главы.