Самара, 1 мая, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Первомай объединяет не только поколения, но и все слои общества, согревает сердца, радует и прививает уважение к труду. Этот год снова доказал, что 1 мая — один из любимейших народных праздников, шествием через площадь Куйбышева прошли 31 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Самарской области.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Самарской области Праздничная колонна в Самаре

В колоннах прошли представители предприятий и организаций, которыми славится регион. Возглавили шествие победители конкурса «Профессионал года» и трудовая династия Гурьяновых, а также первые лица губернии, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Самарской Губернской Думы, герои социалистического труда, ветераны профсоюзного движения, представители общественных организаций области. В праздничном марше прошли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов и глава Самары Елена Лапушкина.

Пресс-служба Федерации профсоюзов Самарской области В центре трибуны — губернатор Дмитрий Азаров

«Первомай уже многие десятилетия служит символом солидарности трудящихся, социальной справедливости, права каждого человека на труд, обеспечивающий достойные условия жизни. Этот праздник объединяет представителей всех поколений, профессий, национальностей и политических взглядов, вдохновляя нас на честный труд во благо региона и страны, во имя будущего наших детей. История Самарской области, ее победы и достижения стали возможны благодаря вкладу каждого человека, энергии, таланту, мастерству и трудолюбию наших земляков. Регион трудовой славы, «запасная» космическая столица страны, крупнейший центр автомобилестроения и нефтехимии, центр науки и культуры — все это о Самарской области, которой мы по праву гордимся. И сегодня жители региона с честью продолжают лучшие трудовые традиции отцов и дедов», — приветствовал участников мероприятия губернатор области.

Поздравил всех с праздником и Павел Ожередов, пожелав достойной зарплаты и условий труда, а также поблагодарив за работу и профессионализм.

В Самарской области шествия также прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Чапаевске, Похвистнево, Октябрьске, Кинеле, Жигулевске. С Новокуйбышевском и Тольятти Самару связал телемост и общий флешмоб «Мир! Труд! Май!».

Завершились праздничные мероприятия в Самаре танцами с техникой и выставкой «Фестиваль профессий».