Чебоксары, 1 мая, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Чувашии в первомайских праздничных мероприятиях приняли участие свыше 47 тыс. жителей и гостей республики. В том числе в Чебоксарах достигли новых рекордов: по предварительным данным, на шествие вышли около 37 тыс. человек, на прохождение колонны ушло более двух часов. Первомай в столице увязали с 550-летием Чебоксар, которое празднуется в этом году, заявив о старте массовых мероприятий и «разбавив» первомайскую атрибутику «юбилейной». Оппоненты в очередной раз заявляют, что органы власти и «Единая Россия» «ради рекордов» использовали административный ресурс, нагнав учащихся, студентов и бюджетников. Оппозиционная колонна в этом году расширилась, а депутаты проводили встречи с избирателями и обсуждали проблемы. Лозунгов и требований в этом году стало в разы меньше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Начало шествия

ИА REGNUM Чебоксарам — 550 лет

ИА REGNUM Кадеты

ИА REGNUM В первых рядах — барабанщицы

По предварительным данным, в демонстрациях в городах и районах Чувашии приняли участие свыше 47 тыс. человек, из них около 37 тыс. — в Чебоксарах. В первой колонне, как и предыдущие годы, шли высокопоставленные чиновники и депутаты различных мастей во главе с руководителем Чувашии Михаилом Игнатьевым. До начала шествия глава региона успел пообщаться с местными журналистами, заметив, что «сегодня прекрасный день, первомайские праздники, пробуждается природа, тепло уже становится»:

ИА REGNUM Первый замруководителя главы администрации Чувашии Валерий Филимонов и депутат городского собрания Чебоксар Николай Владимиров

ИА REGNUM Депутаты

ИА REGNUM Ветеран

"Сегодня очень много людей, трудящихся, членов профсоюзов и все те, кто неравнодушен к своей родине, к труду, вышли на это шествие. Я рад и счастлив, глаза у всех горят, погода благоприятствует. Люди хотят жить в мире и согласии, несмотря на политические взгляды, с одной стороны. С другой стороны, трудолюбие человека всегда создавало благо. И с этой точки зрения могу сказать, что ответственный и честный труд создают и радость, и счастье, и благополучие каждого человека, каждой семье».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что 1 мая горожане встретили праздник «массово, торжественно и этот год особенный для всех жителей»: столице Чувашии исполняется 550 лет. Пестрота первомайской атрибутики смешивалась с «юбилейной» символикой. И бросался в глаза персонаж по имени Чебоксарик — утка, ставшая символом юбилейного года, которую злые языки сравнивают с известными «утиными» персонажами из американских мультсериалов. С ростовой куклой-уткой сбегались сфотографировать не только рядовые жители города, но и министры, чиновники из мэрии.

ИА REGNUM Чебоксарик и глава минздрава Владимир Викторов

ИА REGNUM Чебурашку дети обнимали, взрослые фотографировались и трепали за уши

ИА REGNUM

ИА REGNUM Студенты

Шествие, которое открывали профсоюзные организации, в этом году отличалось немногочисленными лозунгами и требованиями, в том числе среди колонн оппозиционеров. Из парламентских партий в шествии приняли участие члены «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», замыкали демонстрацию представители партии роста, партии пенсионеров «За справедливость» и несистемной оппозиции. Политическую активность проявили коммунисты и справороссы: первые митинговали, вторые провели встречу с избирателями.

«Жители поднимали вопросы, которые на слуху. Это, прежде всего, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Второй вопрос — уровень доходов, что связано, в том числе, с работой. Традиционно поднимали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Пришли на встречу и работники «Чувашавтотранса», затем присоединившись к нашей колонне. Они страдают от невыплаты заработной платы. Год назад удалось их поддержать, через Топилина (глава Минтруда РФ Максим Топилин, ИА REGNUM) в том числе. И сейчас мы тоже работаем. Насколько известно, по нашим запросам Топилин взял в очередной раз на контроль ситуацию с выплатой заработной платы в Чувашской Республике», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Олег Николаев.

ИА REGNUM Замыкающие

ИА REGNUM Юный барабанщик

Коммунисты завершили шествие митингом возле памятника Ленину. Депутат Госдумы, глава чувашского отделения КПРФ Валентин Шурчанов констатировал, что «нынче наша праздничная колонна более многочисленная, чем год назад», то есть «народ начинает понимать, на чьей стороне правда».