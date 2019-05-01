Набережные Челны, Татарстан, 1 мая, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Праздник Весны и Труда в Набережных Челнах в этом году проходит под эгидой 50-летия ПАО «КамАЗ». В праздничном шествии приняли участиеруководители города, депутаты Госсовета Татарии, Городского Совета, ветераны, первостроители завода, члены Федерации профсоюзов города, а также грузовики КамАЗ, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре профсоюза автозавода.

Пресс-центр профсоюза работников КамАЗ Первый выпущенный грузовик КамАЗ

Возглавили первомайскую колонну первый грузовик КамАЗ — 5320 и джазовый оркестр «Визит» Владимира Завьялова. Также участниками шествия стали гоночный грузовик КамАЗ-мастер и новый КамАЗ-54 901.

Пресс-центр профсоюза работников КамАЗ Автомобиль команды КамАЗ-мастер

Колонна традиционно сформировалась около остановки «Парк Победы». Председатель Федерации профсоюзов города Набережные Челны, председатель профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев, зачитывая резолюцию мероприятия отметил, что Первомай является особым праздником. Это символ патриотизма, единения, дружбы национальностей. По сложившейся традиции профсоюзы страны отмечают праздник 1 мая как День коллективных действий, в этом году он проходит под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда».

После поздравлений состоялось праздничное шествие многотысячной колонны с шарами, яркими цветами, флагами и транспарантами по проспекту Мира до площади «Азатлык», где затем началась праздничная программа. В Набережных Челнах на шествие вышли около 28 тыс. человек.

Пресс-центр профсоюза работников КамАЗ Шествие в Набережных Челнах

По данным Федерации профсоюзов Татарии, в Казани в праздничном шествии приняли участие около 3 тыс. человек. Приветствуя участников мероприятий, председатель Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева отметила, что Первомаю в этом году исполнилось уже 130 лет и для профсоюзного движения всего мира это день является символом солидарности, дружбы и единения. Всего в России по призыву профсоюзов на митинги и шествия вышли около 2,5 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, продолжилось празднование Первомая в Казани в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, где состоялся профсоюзный праздник «День Труда», посвященный Году рабочих профессий. С 14:00 в парке начали работать спортивные и детские интерактивные площадки по освоению разных профессий.