Великий Новгород, 1 мая, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Шествие трудовых коллективов и другие праздничные мероприятия сегодня, 1 мая, в Великом Новгороде прошли без участия губернатора Новгородской области Андрея Никитина и мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в шествии приняли участие спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, заместитель губернатора Максим Владимиров, главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин, спикер думы Великого Новгорода Алексей Митюнов.

Станислав Мельников На первомайском шествии в Великом Новгороде

Также новгородцев приветствовали заместитель мэра Великого Новгорода Александр Матюнин и председатель Новгородской областной Федерации профсоюзов Василий Федосов.

В управлении информационной политики журналистам сообщили, что с 26 апреля по 8 мая включительно губернатор Новгородской области Андрей Никитин находится в ежегодном отпуске. С 1 по 5 мая обязанности главы региона исполняет его заместитель Максим Владимиров. Отметим, что губернатор Андрей Никитин не отмечал Первомай вместе с новгородцами и в прошлом году: тогда в шествии принимали участие его первые замы Сергей Сорокин и Вероника Минина.

В остальном первомайское шествие в Великом Новгороде прошло традиционно: его открыло выступление городского духового оркестра под управлением Заслуженного работника культуры РФ Анатолия Малышева, участники прошли от улицы Большой Санкт-Петербургской до Софийской площади, среди них были представители профсоюзов, городских предприятий и организаций, различных политических партий («Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, партий «Яблоко» и «Союз труда»), участники движения студенческих трудовых отрядов. Традиционно праздничные колонны замыкали байкеры. Кроме того, к празднику в Великом Новгороде присоединились участники ежегодного патриотического автопробега «Огонь памяти».

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Новгородские коммунисты по традиции отметили Первомай отдельно — ещё до начала общегородских праздничных мероприятий они вышли на митинг к памятнику Владимиру Ленину, на котором от губернатора Новгородской области потребовали принять региональный закон «О детях войны», немедленно восстановить полноценное медицинское обслуживание всех жителей области и отменить поборы в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.