Лондон, 1 мая, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Судебный вердикт в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого суд в Лондоне приговорил к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условия выхода под залог, является шокирующим. Об этом говорится в сообщении организации на странице в соцсети Twitter.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

«Приговор Д. Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный, — отмечается в сообщении организации. — У нас есть серьёзные опасения относительно того, будет ли справедливым слушание о его выдаче».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая суд в Лондоне вынес приговор основателю разоблачительного портала Wikileaks Джулиану Ассанжу. Мужчина, признанный виновным в нарушении условий освобождения под залог, был приговорен к 50 неделям заключения.

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