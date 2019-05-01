Сан-Хосе, США, 1 мая, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Facebook Messenger будет переработан в течение 2019 года, став более быстрым и защищённым, рассказал глава Facebook Марк Цукерберг на конференции F8.

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Американская компания представила планы по переработке мессенджера. Планируется, что новая версия приложения для обмена сообщениями будет развёрнута до конца 2019 года.

Код приложения будет переписан с нуля, что позволит уменьшить время, необходимое для запуска мессенджера, до двух секунд. Также для установки новой версии потребуется менее 30 МБ свободного пространства на накопителе, тогда как для текущей версии требуется почти 100 МБ.

Мессенджер получит ряд новых функций. В частности, будет добавлена функция, которая позволит пользователям вместе просматривать видео на разных устройствах в режиме реального времени. Также анонсирована версия приложения Messenger для настольных компьютеров, она будет поддерживаться на устройствах под управлением операционных систем Windows и MacOS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания работает над системой сквозного шифрования сообщений, которая будет применяться на всех платформах, принадлежащих компании.