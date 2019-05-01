Киев, 1 мая, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская приобрела элитное жилье в Крыму менее чем за половину его рыночной стоимости у украинского бизнесмена экс-депутата Верховной рады Александра Буряка. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные декларации о доходах её супруга.

NASA Крым. Снимок из космоса

Речь идёт о квартире в Ливадии, которая расположена в жилом комплексе. соседствующим с Ливадийским дворцом, в котором во время Ялтинской конференции останавливался президент США Франклин Делано Рузвельт. Данную квартиру в ЖК «Император» Елена Зеленская приобрела в 2013 году. Сумма покупки составила $163 893, согласно декларации о доходах и имуществе, поданной в этом году Владимиром Зеленским, и реестру собственности Украины.

Отмечается, что в 2013 году данная цена была как минимум в два ниже, чем рыночная. По какой причине бизнесмен Буряк продал житель по заниженной минимум в два раза цене он объяснять отказался.

Теперь квартира была выставлена на продажу в апреле агентством недвижимости по цене $790 668.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как антиэлитный кандидат и в том числе благодаря этому он одержал победу.