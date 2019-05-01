Москва, 1 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Двигатель ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» будет модернизирован для улучшения энергомассовых характеристик в ближайшем будущем, заявил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов в передаче «Космическая среда». Интернет-программа опубликована на официальном канале телестудии Роскосмоса на видеохостинге YouTube.

Mil.ru Ракета-носитель «Ангара-А5»

Генеральный конструктор рассказал, что в производственном объединении «Полёт» в Омске работают над модернизацией двигателя ракеты. Благодаря этому «Ангара-А5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту не 24,5, а 27 тонн полезной нагрузки.

«А это гораздо выше, чем у «Протона», это будет самая мощная отечественная ракета», — подчеркнул Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 феврале в Центре Хруничева рассказали, что второй испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь 2019 года.