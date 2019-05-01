ЮНИСЕФ: более 2 млн. жителей Анголы страдают от засухи
Луанда, 1 мая, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Более 2,3 млн. жителей Анголы страдают от продовольственного кризиса, вызванного сильной засухой, передает информационное агентство Reuters.
Oxfam East Africa
Засуха в Африке
Тысячи детей получают помощь вследствие недоедания, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В январе 2019 года президент Анголы Жуан Лоренсу объявил чрезвычайное положение.
В северной провинции Кунене на границе с Намибией число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, практически утроилось с 250 тысяч в январе до 850 тысяч в марте.