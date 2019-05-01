Благовещенск, 1 мая, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Работникам одного из учреждений здравоохранения в Амурской области выплачены долги по заработной плате на общую суму свыше 5,5 млн рублей, сообщается 1 мая на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам учреждения здравоохранения выплачена задолженность по зарплате на сумму свыше 5,5 млн. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также сообщается, что прокуратурой Амурской области была проведена проверка исполнения трудового законодательства филиалом № 2 ФГУП «144 военный госпиталь» Федерального медико-биологического агентства России.

Последняя показала, что 65 работникам учреждения, в нарушение Трудового законодательства, не выплачивалась заработная зарплата с января по март 2019 года на сумму более 5,5 млн рублей.

По итогам проверки ведомством было направлено 65 заявлений в мировой суд о взыскании начисленной и не выданной заработной платы, которые были судом удовлетворены. Проверки прокуратуры исполнения работодателями условий Трудового законодательства продолжаются.