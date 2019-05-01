В Амурской области медикам выплачено 5,5 млн рублей долгов по зарплате
Благовещенск, 1 мая, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Работникам одного из учреждений здравоохранения в Амурской области выплачены долги по заработной плате на общую суму свыше 5,5 млн рублей, сообщается 1 мая на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам учреждения здравоохранения выплачена задолженность по зарплате на сумму свыше 5,5 млн. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также сообщается, что прокуратурой Амурской области была проведена проверка исполнения трудового законодательства филиалом № 2 ФГУП «144 военный госпиталь» Федерального медико-биологического агентства России.
Последняя показала, что 65 работникам учреждения, в нарушение Трудового законодательства, не выплачивалась заработная зарплата с января по март 2019 года на сумму более 5,5 млн рублей.
По итогам проверки ведомством было направлено 65 заявлений в мировой суд о взыскании начисленной и не выданной заработной платы, которые были судом удовлетворены. Проверки прокуратуры исполнения работодателями условий Трудового законодательства продолжаются.