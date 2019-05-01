Стокгольм, 1 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 280 авиарейсов дополнительно отменила авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») в связи с забастовкой пилотов. Об этом 1 мая сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Jhz94 Самолёт авиакомпании SAS

Предполагается, что отмена рейсов коснётся как минимум 20 000 пассажиров. Руководство авиакомпании уверяет, что делает всё возможное, чтобы сократить количество отменённых рейсов.

При этом переговоры с пилотами по поводу урегулирования возникшего трудового спора ни к чему не привели.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиакомпанией SAS 1200 авиарейсов в связи с забастовкой пилотов. По подсчётам авиакомпании, отмена рейсов затронула, как минимум 100 тысяч пассажиров.

Напомним, трудовой спор между руководством авиакомпании и пилотами возник из-за заработной платы, которую пилоты считают неоправданно низкой. Забастовка началась 26 апреля.