Авиакомпания SAS продолжила отмену рейсов из-за забастовки пилотов
Стокгольм, 1 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 280 авиарейсов дополнительно отменила авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») в связи с забастовкой пилотов. Об этом 1 мая сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Предполагается, что отмена рейсов коснётся как минимум 20 000 пассажиров. Руководство авиакомпании уверяет, что делает всё возможное, чтобы сократить количество отменённых рейсов.
При этом переговоры с пилотами по поводу урегулирования возникшего трудового спора ни к чему не привели.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиакомпанией SAS 1200 авиарейсов в связи с забастовкой пилотов. По подсчётам авиакомпании, отмена рейсов затронула, как минимум 100 тысяч пассажиров.
Напомним, трудовой спор между руководством авиакомпании и пилотами возник из-за заработной платы, которую пилоты считают неоправданно низкой. Забастовка началась 26 апреля.