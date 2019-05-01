Тбилиси, 1 мая, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В Грузии сформирован новый Совет национальной безопасности, который свое первое заседание проведет 1 мая. По информации администрации правительства Грузии, приказом премьер-министра секретарем Совбеза назначен министр внутренних дел Георгий Гахария.

Флаг Грузии

Приказ премьера издан на основании закона Грузии «О порядке планирования и координации политики национальной безопасности», изданного еще в 2015 году, претерпервшего в дальнейшем ряд изменений, последнее из которых было внесено 2 апреля текущего года. В результате таких изменений Совет национальной безопасности, ранее являвшийся совещательным органом при президенте Грузии, был упразднен, а вместо него сформирован аналогичный орган при премьер-министре, в состав которого ни президент, ни его представитель не входят.

Подобные изменения в свое время вызвали резкий протест как со стороны действовавшего в тот период президента Георгия Маргвелашвили, так и оппозиции. Тем не менее, правительство Грузии осуществило запланированные изменения, полностью отстранившие президента от курирования сферы национальной безопасности.

В состав преобразованного Совбеза, кроме главы МВД, входят также премьер-министр, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы госбезопасности, начальник службы разведки и командующий Вооруженными силами. Эти 8 лиц являются постоянными членами Совета национальной безопасности.

Что касается администрации президента, согласно последним поправкам к закону «О порядке планирования и координации политики национальной безопасности», решением премьер-министра, «с целью информирования президента Грузии в рамках его конституционных полномочий, на заседание Совета может быть приглашено номинированное президентом и наделенное его доверием лицо».

По информации пресс-службы правительства, на первое заседание Совбеза при премьер-министре представители администрации президента не приглашены.

На решение премьера о назначении секретарем Совбеза Георгия Гахарии уже откликнулись представители оппозиции, для которых такое назначение неожиданным не оказалось. Тем не менее, оппоненты считают усиление полномочий и компетенций главы МВД неоправданным и отмечают, что секретарем Совета должен быть не какой-либо входящий в его состав силовой министр, а лицо, которое будет координировать действия всех правительственных структур. Неправильно, по мнению оппозиции, и то, что у президента, который в чрезвычайных ситуациях должен выполнять функции верховного главнокомандующего, своего постоянного представителя в Совбезе нет.