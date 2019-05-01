Ульяновск, 1 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Ульяновске на первомайскую демонстрацию вышли свыше 20 тыс. жителей и гостей областной столицы. Шествие прошло под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulmeria.ru Первомай в Ульяновске

По улицам Ульяновска прошли трудовые коллективы, общественные, молодежные, национально-культурные организации, студенческие объединения, ветераны, передовики производства, представители политических партий, федерации профсоюзов, религиозных конфессий, члены правительства и депутаты регионального парламента. Отмечается, что инициатором первомайской демонстрации является Федерация профсоюзов Ульяновской области, а девиз шествия — «За справедливую экономику в интересах человека труда!».

«Защита экономических и социально-трудовых прав и интересов работников является главным профсоюзным делом и главным содержанием первомайских требований. Первого мая люди демонстрируют солидарность и единство. Заявляют о своей позиции власти и работодателям, наглядно показывают весомость своих требований. Солидарность не только делает возможным решение многих проблем в трудовой сфере, но и дает каждому уверенность в своих силах, осознание того, что ты — не один, и что в общем деле есть и твой вклад!», — говорит глава профсоюзной федерации Анатолий Васильев.

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин отмечает, что «труд для ульяновцев всегда был не просто словом», в него «мы вкладываем в развитие нашего родного края, нашей страны». По его словам, власти поддержали «многие инициативы, касающиеся защиты прав трудящихся, высказанные профсоюзными организациями»:

"Это касается и санаторно-курортного лечения, и оздоровления, и контроля исполнения трудового законодательства».

Губернатор области Сергей Морозов, который не был замечен на шествии, опубликовал поздравление с праздником на своей странице в Фейсбуке .

«Ульяновская земля всегда славилась трудолюбивыми, талантливыми людьми. Теми, кто любит и ценит свое дело, кто каждый день вносит свой вклад в развитие родного края и всей страны. И сегодня мы продолжаем славные традиции наших предков. В регионе стремительно растет число новых заводов, предприятий малого и среднего бизнеса, школ, детских садов и других организаций. А значит, нам по-прежнему нужны настоящие профессионалы, всей душой болеющие за свое дело. Уверен, что все вместе мы сможем решить любые, самые амбициозные задачи, вывести наш регион на новый уровень развития».

Глава Ульяновска Сергей Панчин констатировал, что в демонстрации приняло участие «огромное количество жителей города», высказав мнение, что «сплочение народа — это один из основных факторов стабильного развития региона».

Завершилось шествие митингом, в ходе которого состоялась церемония вручения нагрудного знака за заслуги в развитии профсоюзного движения. Во «Владимирском саду» также организован концерт «Первомайская маевка — я выбираю профсоюз!».