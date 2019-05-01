Хух-Хото, Китай, 1 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Почти тысяча человек занимаются тушением лесного пожара, который разгорелся во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Пожар разгорелся на лесной ферме Хаосэньгоу в городе Аршан аймака Хинган. Высокие горы, обрывистые склоны, густая растительность и сильный ветер, который постоянно меняет свое направление, доставляют дополнительные трудности пожарным в борьбе с пламенем.

Около 450 пожарных из лесной пожарной станции автономного района Внутренняя Монголия и еще 500 местных пожарных были направлены к очагу возгорания для его нейтрализации вечером по местному времени 1 мая.

Согласно данным воздушной съемки, периметр пожара составляет около 18 км. Два вертолета были направлены на место для помощи в борьбе с пожаром.

Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Дебу провинции Ганьсу в центральной части Китая 25 апреля разгорелся лесной пожар.