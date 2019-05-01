Киев, 1 мая, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Снижение на Украине с 1 мая 2019 года цены на газ для населения стало результатом жесткой позиции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», раскрывшей коррупционные схемы НАК «Нафтогаз Украины», правительства Гройсмана и криминально-коррупционную формулу «Дюссельдорф+».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ по-украински

Об этом говорится в заявлении политической силы, обнародованном 1 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что согласно решению НАК «Нафтогаз Украины» принятому в конце апреля по поручению Кабинета министров, с 1 мая на Украине вступила в действие новая цена на газ для населения и тепловой генерации. В частности, на май цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров (до 1 мая была 8550 грн), т. е. удешевление составило порядка 300 грн.

«Раскрывая коррупционные схемы власти, «Оппозиционная платформа — За жизнь» смогла добиться отмены постановления Кабинета Министров в той части, согласно которой по планам, навязанным Международным валютным фондом, с 1 мая цена должна была подняться до 9800 гривен. Мы остановили этот криминальный беспредел со стороны правительства Гройсмана и НАК «Нафтогаз Украины» и вынудили их не только не повышать, но и снизить цену», — говорится в заявлении.

При этом в партии отметили, что уменьшение цены на 30 копеек за кубометр, или на 300 гривен за 1000 кубометров, является циничным обманом людей и не соответствует тем возможностям, которые имеет сегодня власть для снижения цены на газ для населения.

«Даже эта цена — продолжение политики тарифного геноцида и курса на обнищание населения. Но крайне важно, что нашей партии удалось переломить тенденцию бесконечного коррупционного повышения цен и фактического грабежа простых украинцев», — отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Кроме того, говорится в заявлении, партия будет продолжать бороться за кардинальное снижение тарифов на газ для населения до 3800−4000 гривен.

«И мы боремся за это снижение не на словах, а на деле. Делегация «Оппозиционной платформы — За жизнь» в составе председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко 22 марта провела переговоры с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Договоренности, достигнутые на этих переговорах, позволяют снизить цену на газ для конечного потребителя на 25%. Реальность этих договоренностей подтверждена на высшем международном уровне президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Пекин. Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что «эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству», — говорится в заявлении.

Кроме того, «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила существенное снижение цены на газ украинской добычи за счет исключения из нее НДС и платы за пользование недрами.

«Мы знаем, как кардинально снизить цену на газ, и заставим власть, как действующую, так и будущую, идти по этому пути в интересах наших граждан», — сообщили в партии.

ИА REGNUM напоминает, что 30 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не меняет своей позиции в вопросе прямых поставок газа Украине, озвученной в Москве на переговорах, в которых участвовали сам Медведев, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, народный депутат Украины, экс-кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание. Дело не в том, кто победил — это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать», — отметил российский премьер.