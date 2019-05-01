Улан-Удэ, 1 мая, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Лесной пожар из Забайкальского края перешёл на лесной фонд Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Скриншот с видео РАЛХ Бурятии Пожар в Бурятии

Как отмечается, на пожаре работают силы лесной охраны Хандагатайского лесхоза. К месту перехода лесного пожара также стягивается дополнительная лесопожарная техника и силы лесной охраны.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, был локализован крупный лесной пожар в Заиграевском районе Бурятии на площади в 900 гектаров. Кроме того, 29−30 апреля проводились работы по тушению еще 10 лесных пожаров в семи районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 19−20 апреля прошли масштабные степные пожары, от которых пострадали почти два десятка деревень. Быстрому распространению огня способствовали штормовой ветер. Ущерб пока не подсчитан, но по предварительным оценкам сумма приближается к одному миллиарду рублей — без жилья осталось более 400 человек, 12 тысяч домашних животных погибли.

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