Калуга, 1 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. С доброй первомайской традиции стартовал в Калуге праздник весны и труда. На городской Доске Почёта «Дела и люди» появились новые фотографии 20 калужан, которые внесли особый вклад в развитие экономической, социальной, и культурной сфер жизни областного центра, сообщает 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Первомай в Калуге

Обращаясь к участникам церемонии, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев («Единая Россия») подчеркнул, что мероприятие проходит вблизи Московской площади, где установлен памятник рабочему, и рядом со сквером ветеранов, где увековечена память героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Он подчеркнул, что образ рабочего человека — это вечный пример для последующих поколений.

«Этот человек еще вчера воевал на фронтах войны, защищая Родину, а на следующий день начал строить замечательные дома, улицы, площади, заводы, школы, больницы. Труженики тех лет отдавали силы и душу для того, чтобы процветала страна», — сказал депутат.

Торжественное первомайское шествие калужан началось со сквера Мира. В праздничные колонны собралось около четырёх тысяч представителей трудовых коллективов предприятий, организаций, лечебных и учебных учреждений, профсоюзов и политических партий.

В 2019 году трудовая Калуга вышла на праздник Первомая с лозунгами: «Человеку труда — уважение и достойную зарплату!», «Коллективный договор — лучшая защита работника!», «В развитии производства — гарантия занятости!».

По словам главы профсоюзного движения области Александра Гречанинова, профсоюзы выступают «за фактический рост зарплаты человека труда, за зарплату на уровне реальной стоимости рабочей силы, за прогрессивную шкалу подоходного налога, за полную индексацию пенсий работающим пенсионерам».

На Театральной площади областного центра состоялся традиционный митинг трудящихся и торжественное мероприятие «Калуга первомайская», в рамках которой чествовали трудовые династии и передовиков производства. Также состоялась большая концертная программа.