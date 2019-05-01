Москва, 1 мая, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Москве проходит первомайское шествие КПРФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Он сообщает, что колонна коммунистов следует под «Авиамарш». Шествие завершится митингом на Театральной площади.

По данным МВД, в мероприятии принимают участие около 3,5 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади

Ранее в Москве прошло первомайское шествие профсоюзов, в нём приняли участие свыше 100 тысяч человек.