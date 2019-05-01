В Москве на первомайское шествие КПРФ вышли 3,5 тысячи человек
Москва, 1 мая, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Москве проходит первомайское шествие КПРФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Он сообщает, что колонна коммунистов следует под «Авиамарш». Шествие завершится митингом на Театральной площади.
По данным МВД, в мероприятии принимают участие около 3,5 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Первомайский митинг КПРФ на Театральной площади
Ранее в Москве прошло первомайское шествие профсоюзов, в нём приняли участие свыше 100 тысяч человек.