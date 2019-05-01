Нью-Дели, 1 мая, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Ввести запрет на публичное ношение бурки и никаба призвала националистическая партия «Шив Сена», входящая в состав правящей коалиции в Индии. Призыв был опубликован 1 мая в редакционной статье в газете Saamana.

Bernard Gagnon Женщина в никабе

В опубликованном обращении партия «Шив Сена» призывает премьер-министра Индии Нарендру Моди последовать примеру островного государства Шри-Ланка, где такой запрет был введён накануне, с 29 апреля.

В обращении отмечается, что подобные меры являются вынужденными, они позволят службам безопасности существенно облегчить идентификацию подозрительных лиц.

По мнению представителей партии «Шив Сена», люди, закрывающие свои лица головными уборами, могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запрет закрывать лицо на Шри-Ланке был принят в качестве меры безопасности и для упрощения работы правоохранительных органов. К таким мерам власти страны прибегли после серии терактов, унёсших жизни около 250 человек.