Уфа, 1 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. 1 мая в Уфе на площади Ленина перед Государственным академическим русским драматическим театром состоялся митинг, посвященный празднику Весны и Труда, под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В мероприятии приняли участие представители профсоюзов, активисты общественных организаций, работники учреждений, предприятий и организаций города. Поздравил собравшихся с праздником от имени врио главы республики председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радий Хабиров сегодня в полях — знакомится с ходом весенне-полевых работ.

Ufacity.info Митинг в Уфе

«Первомай — это праздник уважения к трудовому народу, символ обновления и созидания. В этот день мы особую благодарность выражаем всем тем, кто своим ежедневным трудом, талантом, мастерством создает материальные и духовные богатства. Таких специалистов много в каждой сфере. Их вклад в развитие Башкортостана и всей России трудно переоценить. На сегодняшнем митинге присутствуют ветераны труда, которые самоотверженно работавшие на благо родной земли. Это пример для молодежи, которая только начинает свою трудовую биографию, — отметил спикер республиканского парламента. — Этот год особый — юбилейный для нашей республики, столетняя история которой вместила в себя многое. Башкортостан стал одним из индустриальных центров страны с мощной нефтедобывающей, химической и нефтехимической промышленностью. И, безусловно, общая задача для всех нас — сохранить и приумножить достигнутое. Ни один масштабный проект нельзя реализовать без поддержки со стороны общества, граждан и без добросовестного труда каждого жителя».

В завершение митинга была принята его резолюция, а затем состоялся праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов города и республики. Всего в профсоюзной праздничной акции приняли участие около 8 тыс. человек.