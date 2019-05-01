Москва, 1 мая, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями по случаю восшествия на престол новому императору Японии Нарухито. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Michel Temer Нарухито

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем.

«За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин уверен, что дальнейшее наращивание российско-японского взаимодействия пойдет лишь на пользу обеим странам и отвечает интересам народов двух стран.

Президент России желает новому императору Японии крепкого здоровья, благополучия и многолетнего правления на благо подданных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий император Японии Акихито в 2016 году решил уйти на покой и передать трон своему старшему сыну Нарухито. Однако японское законодательство не предполагало, что император может отречся от престола — это пожизненный титул и престолонаследие происходило только после смерти действующего императора.

Три года эксперты и законодатели создавали правовую базу для ухода Акихито и вот в ночь на 1 мая завкончилась эра Хэйсэй (Установление мира) и наступила новая эра — Рэйва (красота и гармония).