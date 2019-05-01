Шахты, Ростовская область, 1 мая, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Пострадавшие от взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области вернутся в свои квартиры в сентябре. Восстановительные работы в многоквартирном доме будут ускорены. Такое поручение муниципальным властям дал донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального правительства.

Donland.ru Последствия взрыва бытового газа в Шахтах

«Надо ускорить работы, чтобы в сентябре люди могли въехать в благоустроенные квартиры, которые не будут напоминать им о произошедшей трагедии», — сказал донской глава.

Заключение экспертизы на проектную документацию, как ожидается, будет получено в ближайшее время.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что взрыв бытового газа произошёл в городе Шахты (Ростовская область) утром 14 января 2019 года. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи, пострадало 16 квартир, четыре из которых имеют сильные повреждения. Из-под завалов были спасены семь человек. Погибли пять человек.

По факту шахтинской трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием будет заниматься Главное следственное управление по СКФО.

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