Саратов, 1 мая, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Саратове колонны демонстрантов — представителей власти, работников саратовских, энгельсских предприятий и организаций, профсоюзов, студентов саратовских вузов — прошли по пр. Кирова от ул. Чапаева до площадки перед зданием консерватории. Традиционно по окончанию шествия на городских площадках организованы концертные выступления.

Saratov.gov.ru Первомайская демонстрация в Саратове

В целом в первомайских мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч саратовцев и гостей города.

Губернатор Валерий Радаев принял участие в торжествах по случаю Праздника весны и труда.