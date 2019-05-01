Ижевск, 1 мая, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Накануне Праздника весны и труда глава Удмуртии Александр Бречалов сел за руль трактораи лично поучаствовал в посевной. Добротно сделанный 9-минутный сюжет «Один день из жизни тракториста. Посевная» был опубликован 25 апреля и за это время набрал около 2,2 тыс. просмотров. В комментарии к фильму Бречалов написал:

Посевная в Удмуртии

«Быть счастливым в работе. Удивительное везение — работать бок о бок с людьми, которые каждый свой день превращают в созидание. О них не принято писать и показывать по телевизору, но именно на них держится все то, что так потом любят подсчитывать эксперты — экономика и жизнь села. Один день из жизни работника хозяйства «Путь Ильича» и новая встреча с династией Ашпалатовых».

На видео видно, как Бречалов в сопровождении консультирующего тракториста ездит по полю. Своим экспериментом глава региона доволен:

«Это вам не на велосипеде ездить… Поле засеял. Класс… Первый уровень пройден».

Тракторист тоже оценил:

«Для новичка, я скажу, вообще, отлично. Нормально…»