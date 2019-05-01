Горно-Алтайск, 1 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай, несмотря на резкое похолодание и снег, по случаю Первомая организовали одно из самых массовых праздничных шествий. Судя по фотографиям, опубликованным официальным сайтом республиканского правительства, мероприятие, проведённое в Горно-Алтайске, собрало самых разных трудящихся — от чиновников министерств Республики Алтай до представителей федеральных структур — ГУ МЧС РФ и даже Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Первомай в Горно-Алтайске

Правительство Республики Алтай Представители Роспотребнадзора участвуют в праздничном шествии. Первомай в Горно-Алтайске

«По сложившейся традиции по главному проспекту Горно-Алтайска состоялось шествие городских трудовых коллективов различных сфер деятельности и общественных организаций. Делегации коллективов приветствовали врио губернатора Олег Хорохордин, председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин, Главный федеральный инспектор по Республике Алтай Дмитрий Колозин, представители исполнительной и законодательной власти, общественность региона», — отмечается в официальной информации алтайских властей.

Правительство Республики Алтай Праздничная колонна на Первомае. Горно-Алтайск

По их данным, участие в шествии приняли 4,5 тысячи горожан, а всего в праздничных мероприятиях, проводимых сегодня, 1 мая, в Республике Алтай, участвуют более 11 тысяч человек.

Правительство Республики Алтай Участники первомайского шествия в Горно-Алтайске

Напомним, ранее Олег Хорохордин, поздравляя жителей региона с Первомаем, отметил, что Алтай — это удивительный уголок нашей страны, где жители плодотворно трудятся на благо своей малой Родины, трепетно относятся ко всему, что дала им природа, бережно хранят ее чистоту и уникальность.