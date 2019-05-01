Воронеж, 1 мая, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Деятельность цеха по производству спирта и спиртосодержащей продукции известных торговых марок пресекли сотрудники полиции в Воронежской области перед первомайскими праздниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 1 мая.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Склад, в котором разместили подпольное производство алкоголя

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность крупного цеха по производству спирта и спиртосодержащей продукции известных торговых марок», — сообщила Наталья Куликова.

Цех, в котором производили «левые» водку и виски известных марок, разместили в складском помещении на территории с. Каверье Семилукского района. Здесь было организовано производство полного цикла: от дробления зерна до розлива готовой продукции. Здесь же хранили готовую продукцию, был организован подъезд для грузового автотранспорта.

Полицейские изъяли оборудование для производства спирта и спиртосодержащей продукции, стеклянные бутылки и фурнитуру для розлива, не менее 80 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции, упаковочные коробки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б», частью 6, статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские устанавливают владельцев прибыльного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Нововоронеже полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя, расположенный в складском помещении. Было изъято около 40 тонн «левого» алкоголя почти на 20 млн рублей.