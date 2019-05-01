Киншаса, 1 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В воскресенье, 28 апреля, было зафиксировано 27 новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Это рекордное число заболеваний за сутки за все время последней вспышки болезни, начавшейся в августе 2018 года, передает информационное агентство Reuters.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

По информации издания, за последнюю неделю было зафиксировано 126 случаев заболевания лихорадкой Эбола. Предыдущий рекорд был установлен несколько недель назад и составлял 110 заболеваний за неделю.

Распространение заболевание происходит стремительными темпами из-за участившихся атак боевиков на востоке страны. Многие жители не верят в реальность болезни и уверены в заговоре иностранных держав против ДР Конго.

Жертвами последней вспышки заболевания стали 891 человек, еще 500 заражены.