Барнаул, 1 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Новосибирская «Монстрация» — шутливое шествие с абсурдными лозунгами, зародившееся в Новосибирске почти 20 лет назад, докатилась до Барнаула. Как сообщает «ПолитСибРу», несколько десятков молодых людей устроили полуторакилометровую прогулку по аллее на чётной стороне улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам» и обратно.

Цитата из канала Homo Altaensis Барнаульская «Монстрация»

Как сообщает канал алтайского журналиста Михаила Беднаржевского, главным лозунгом барнаульской «Монстрации» стали слова «Столица мира России край». Также в руках «монстрантов» можно было заметить плакаты с призывами: «Хватит это терпеть! Давайте терпеть что-нибудь другое», «После нас хоть ананас», «Икра и крабы возглавят штабы» и другие.

Напомним, сегодня, 1 мая, в России и более 100 других странах мира отмечается праздник Весны и Труда. В различных регионах нашей страны уже прошли десятки праздничных шествий и митингов.