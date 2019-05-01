Ташкент, 1 мая, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники управления безопасности дорожного движении (УБДД) сегодня, 1 мая, раздают «Ленты славы» водителям столицы Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгиевская ленточка

«Ленты славы» в точности повторяют флаг Узбекистана и, по заявлению организаторов акции, символизируют «дань уважения к соотечественникам, проявившим героизм и мужество в годы Второй мировой войны».

В свою очередь, посольство России в Узбекистане объявило о раздаче «георгиевских лент», которые с сегодняшнего дня можно получить в диппредставительстве России в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, из Узбекистана участниками Великой Отечественной войны стали 1433230 человек, то есть на фронтах сражалось 22% населения Узбекистана, — более 40% трудоспособного населения страны были на войне.

Из общего состава воинов-узбекистанцев, выступивших с оружием в руках против фашистских захватчиков, 263 005 погибли, 132 670 пропали без вести, то есть 395 725 человек не вернулись на Родину, а 60 452 стали инвалидами.

Немало воинов-узбекистанцев участвовало в защите Ленинграда. Только в 115-й стрелковой дивизии находилось 178 человек из Узбекистана.

На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге есть целая аллея, посвященная воинам из Узбекистана, воевавшим под Ленинградом. 25 сентября 2002 года на Аллее Славы мемориального кладбища был установлен обелиск в честь воинов-узбекистанцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, защищая город от фашистских захватчиков. На этом Пискаревском кладбище захоронено около 7 тысяч узбекистанцев.

В Узбекской ССР в годы эвакуации проживало около 200 замечательных писателей, авторов широко известных художественных произведений.

Среди известных людей, нашедших кров, пищу и заботу — поэтесса Анна Ахматова, эвакуированная из блокадного Ленинграда в Узбекистан в ноябре 1941 года, Алексей Толстой, автор эпических романов «Петр I» и «Хождение по мукам», Всеволод Иванов, Корней Чуковский, Мариэтта Шагинян, Борис Лавренев, Илья Эренбург, Борис Горбатов и многие другие.

В Узбекистане было размещено более 113 военных госпиталей, где раненые воины поправляли свое здоровье и опять уходили на фронт