Новосибирск, 1 мая, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Новосибирцы прошли первомайским шествием по центральной улице областной столицы — Новосибирска.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомай в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Сибирский Первомай

По официальным данным, в двух колоннах проследовали около 23 тысяч человек. Если учитывать, что накануне в городе похолодало, а во время праздника начал пролетать снег, людей собралось много.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомайское шествие в Новосибирске

Бок о бок стояли дети, взрослые и старики: представители власти, общественных организаций и политических объединений; рядовые граждане и чиновники.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомай в Новосибирске

По традиции колонны возглавили представители областной и муниципальной власти — глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM В колонне шли бок о бок шли дети, взрослые и старики

Этот Первомай объединил не только рядовых граждан, но и представителей разных политических партий. Нельзя было не заметить и не отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР) и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) шагали вместе в одной колонне, правда, не сразу — Локоть присоединился чуть позже, ранее он возглавлял колонну КПРФ.

«Слышал, что на этот Первомай в Новосибирске «Единая Россия» и КПРФ пойдут вместе. Всячески приветствую и категорически одобряю. Избиратель должен знать, что в какую бы из двух политических сил он не выбрал в бюллетене (в сентябре в Новосибирске пройдут выборы мэра города, в которых примет участие Анатолий Локоть, а вот ЕР отказалась выставлять своего кандидата — прим. ИА REGNUM ), пойдут они плечом к плечу и в одну сторону», — отметил председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

То, что Травников и Локоть будут идти вместе на Первомай, ранее подчёркивали и в мэрии Новосибирска.

«В Новосибирске пройдёт праздничное шествие трудовых коллективов и митинг на площади им. Ленина. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Федерации профсоюзов Новосибирской области Александром Козловым возглавит колонну трудящихся и поздравит горожан с государственным праздником на митинге», — отмечалось в официальном анонсе мероприятия.

Как отметил Андрей Травников, День Весны и Труда — праздник, объединяющий россиян самых разных поколений и профессий. А Анатолий Локоть напомнил, что в историю этот день вошёл как праздник международной солидарности трудящихся, а «сегодня мы связываем его с торжеством созидательного труда, обновлением и надеждами на лучшие перемены».

Анна Алябьева ИА REGNUM Возглавляли колонну представители областной и муниципальной власти

По данным «Тайги.инфо», задумка организаторов заключалась в том, чтобы продемонстрировать единство областной и городской власти перед сентябрьскими выборами мэра.

Анна Алябьева ИА REGNUM Представители новосибирской власти на первомайском шествии

И это похоже на правду. Потому как партии — ЕР и КПРФ оказались в самом конце первомайского шествия, они пропустили вперёд представителей бюджетной сферы, школьников и студентов, профсоюзы и другие объединения.

Шествие на Первомай в Новосибирске в этом году перестало быть политическим, на которое оно было похоже предыдущие годы. В первых рядах шли бок о бок представители самых различных политических объединений, при встрече пожимая друг другу руки и поздравляя с праздником.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первомайское шествие в Новосибирске получилось очень красочным

Сегодня был праздник, который Новосибирск запомнит, а кто-то, может быть, и припомнит через несколько месяцев, так же, как и пакт «Травников-Локоть». Одним такое единство по душе, другим — нет. Впрочем, сегодня главы города и области в очередной раз продемонстрировали, что готовы к диалогу, а это не может не радовать жителей Новосибирской области, которая последние несколько лет была в числе тех регионов, где и политическая, и общественная жизнь кипела.

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Не обошлось, правда, и без своего рода предвыборной агитации. Когда основная колонна уже разошлась по главной площади города, а Травников и Локоть поздравляли новосибирцев со сцены, к площади Ленина подошла колонна КПРФ, которая несла плакат: «Наш мэр — Локоть».

Позже объяснение дал глава региональной федерации профсоюзов Александр Козлов. Выступая со сцены, он предложил перед выборами мэра создать общественное движение «Наш мэр — Локоть» .

«Путин в своем послании определил главную цель — повышение качества жизни человека. В Новосибирске нашли согласие этажи и ветви власти, что помогает развиваться экономике региона и города. Уверен, только объединив усилия, можно достигнуть главной цели — решить задачу президента», — отметил Александр Козлов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Колонна КПРФ