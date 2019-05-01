Армения, 22 января, 2006, 12:21 — ИА Регнум. Грузия и Армения лишены возможности получать газ из России. В воскресенье на газопроводе Моздок-Тбилиси произошло несколько взрывов, в результате которых подача газа странам Южного Кавказа из России прекращена. Как сообщили в МЧС России, взрывы произошли примерно в 2:55 мск в районе таможенного пограничного пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. В МЧС РФ пока затрудняются судить, были ли это подрывы или же взрывы произошли в результате каких-то технических причин. По предварительной версии, повреждение газопровода вызвано техническими причинами.

Первый взрыв прогремел на одной из веток газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" диаметром 1200 мм в 30 километрах южнее Владикавказа в районе пункта пропуска "Верхний Ларс". Затем взорвалась и загорелась ветка резервного магистрального газопровода Моздок-Тбилиси диаметром 700 мм, добавили в пресс-службе МЧС. Прекращение подачи газа совпало c переходом стран региона на рыночные цены и сильными холодами. Как сообщает "Эхо Москвы", причина ЧП скорее всего техническая: например, взрывы могли произойти из-за перепада температур. Впрочем, в правоохранительных органах Северной Осетии не исключают, что на газопроводах могла быть совершена диверсия.