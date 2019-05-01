Питтсбург, США, 1 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» рассматривает возможность обмена российского нападающего Евгения Малкина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на канадского журналиста Эллиотта Фридмана.

Michael Miller Евгений Малкин

«Обмен Малкина выглядит слухами, но некоторые другие клубы считают, что в этом что-то есть. По крайней мере, «пингвины» определяют степень осуществимости этой идеи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в контракте Малкина есть пункт о невозможности обмена, однако он может передумать. В случае согласия Малкина на обмен, он мог бы перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флориду».

Также отмечается, что препятствием для обмена станет совладелец «Питтсбурга» Марио Лемье, который против этой сделки.

Напомним, Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе клуба он трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В сезоне 2018/19 Малкин достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

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