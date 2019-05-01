Горно-Алтайск, 1 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 1 мая, праздника Весны и Труда, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил жителей региона с праздником. В своём официальном обращении по этому поводу новый глава напомнил об исключительности Алтая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин

«Этот день — яркий символ положительных перемен и свершений, которых мы с вами обязательно добьемся общими усилиями, сделаем нашу жизнь лучше, использовав весь пока что не реализованный потенциал. Горный Алтай — это удивительный уголок нашей страны, где жители плодотворно трудятся на благо своей малой Родины, трепетно относятся ко всему, что дала им природа, бережно хранят ее чистоту и уникальность.

Наша задача — сохранить первозданное богатство республики для наших потомков и приумножить это уникальное достояние. Сделать все, чтобы наш регион стал местом, в котором хочется не только отдыхать, но также жить и работать», — подчеркнул Олег Хорохордин.

Особую благодарность он выразил ветеранам, которые внесли огромный вклад в развитие и укрепление республики. Также было обещано: создать новые рабочие места, модернизировать сельское хозяйство и улучшить инфраструктуру республики.

Напомним, руководить регионом Олегу Хорохордину было поручено в конце марта 2019 года после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов — Александра Бердникова.