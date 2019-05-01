Барнаул, 1 мая, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Барнауле по случаю отмечаемого сегодня, 1 мая, праздника Весны и Труда, состоялось два митинга и два шествия. А всё потому, что алтайские коммунисты решили провести самостоятельное — протестное мероприятие, сообщает ИА «Амител».

Цитата с сайта ИА «Амител» Митинг профсоюзов в Барнауле

Собравшись рано утром (в 8:00 местного времени) на площади Октября, коммунисты впервые за несколько лет отправились митинговать против недостойной зарплаты и условий труда на площадь Советов (при прежнем губернаторе — Александре Карлине — эта площадка для проведения политических акций была закрыта, прим. ИА REGNUM ).

«Призывы были традиционными. Проблемы низких заработных плат, пенсий и повышение пенсионного возраста, ухудшение жизни население КПРФ поднимает на каждом своем таком мероприятии. Впрочем, делает это вполне себе под запрос населения, которое действительно живет неблагополучно», — отмечает корреспондент amic.ru Александра Черданцева.

Цитата с сайта ИА «Амител» Первомайский митинг коммунистов

Любопытным показалось эмоциональное выступление председателя движения «За новый социализм» Евгения Березовского, который призвал присутствующих коллег проявлять свою гражданскую позицию, ходить на митинги, выборы и включаться в работу избирательных комиссий.

«Давайте не будем скотом, давайте будем людьми», — заявил он.

Митинг профсоюзов, собравший, по разным оценкам, более тысячи человек, проходил на традиционном месте — площади Сахарова. Но из-за плохой погоды (температура воздуха в Барнауле сейчас около нуля) и длинного маршрута (на холодном ветру предстояло преодолеть порядка полутора километров — от дома Союзов) до конечной точки добрались далеко не все участники шествия.

Цитата с сайта ИА «Амител» Митинг профсоюзов в Барнауле

Председатель алтайского союза профсоюзов Иван Панов напомнил, что в Алтайском крае одна из самых низких заработных плат в России и, тем не менее, призвал вести конструктивный диалог с властью и работодателями. Более решительней выступил председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдуллаев, заявивший, что пока жизнь большинства граждан в нашей стране не улучшается, а правительство продолжает проводить политику затягивания поясов и налогового прессинга, люди должны сказать решительное «нет росту налогов и цен».

Цитата с сайта ИА «Амител» Первомай в Барнауле

Напомним, помимо Барнаула первомайские митинги и шествия проводятся сегодня и в других городах и районах Алтайского края.