Пекин, 1 мая, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Исследовательская компания Counterpoint Research представила рейтинг самых продаваемых смартфонов 2018 года. Об этом сообщает GizmoChina.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Samsung и Apple

По оценкам экспертов Counterpoint Research, в десятку самых продаваемых смартфонов вошли 6 моделей iPhone (X, XS, XR, 8, 8 Plus, 7) американской компании Apple, 3 модели южнокорейской компании Samsung (Galaxy S9, S9 Plus, J6), а также Redmi 5A от китайской компании Xiaomi.

Отмечается, что было поставлено около 16 млн новых моделей iPhone XS Max и столько же iPhone XR. При этом общее количество поставок предыдущих моделей iPhone составило около 100 млн устройств.

Количество поставок Redmi 5A оценивается в 20 млн единиц, устройств от Samsung — около 19 млн каждой модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале аналитическая компания Strategy Analytics представила отчёт, согласно которому в 2018 году объём мировых поставок смартфонов сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом.