Новосибирск, 1 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Новосибирск празднует Первомай. В 10:00 (время местное) губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с новосибирцами проследовал шествием по Красному проспекту от ул. Крылова до площади Ленина. Во главе колонны вместе также прошли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев, представители семейных трудовых династий, представители профсоюзов, политических партий и общественных объединений. По официальным подсчётам, в шествии участвовали 23 тысячи человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Глава региона Андрей Травников отметил, что в России много профессиональных праздников, но Первомай — особенный, потому что именно в этот день принято поздравлять всех тружеников, человека труда, вне зависимости от профессии и рода деятельности.

В первомайской колонне прошли также представители семейных трудовых династий. Именно они стали главными героями масштабного шествия «Встречай Сибирский Первомай!».

После шествия на центральной площади Новосибирска состоялся одноименный митинг-концерт. Всего же сегодня в Новосибирской области запланированы более 500 мероприятий.