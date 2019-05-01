Чебоксары, 1 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Чувашии первомай отметят шествиями, концертами, спортивными состязаниями. Главной площадкой станут Чебоксары, которые в этом году отмечают 550-летие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Чебоксары, набережная

В Чебоксарах праздник начнётся с шествия и откроет череду главных событий в честь 550-летия столицы, говорят в столичной мэрии. Праздничная колонна пройдёт по центральным улицам города и завершится шествие на Красной площади, где состоится первомайский концерт. По маршруту следования будут работать интерактивные творческие площадки. В вечерней программе — концерт лучших творческих коллективов города, а также кавер-группы «Глянец».

1 мая на набережной запустят лебедей, начнут работу городские фонтаны. Всего выпустят 25 лебедей. Напомним, впервые лебеди появились на Чебоксарском заливе в 2004 году. Для них оборудованы домик и специальный плот. Кроме того, для горожан и гостей столицы благоустроены смотровые площадки, где можно сделать фотографии, посмотреть и покормить птиц.

В Чебоксарах 1 мая будет изменена схема движения общественного транспорта в столице республики. Для обеспечения безопасности планируется ограничить движение по проспекту Ленина и улице К. Маркса, разработаны схемы объезда по Президентскому бульвару, улице Энгельса.

«В год юбилея важно напомнить, что Чебоксары — город трудовой славы. В 1986 году за восстановление народного хозяйства нашей столице вручен Орден трудового Красного знамени. Он и сейчас хранится в администрации, а барельеф украшает наше здание», — отмечает заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева.

В этом году исполняется 90 лет «Водоканалу», 55 лет — троллейбусному управлению и «Текстильмашу», 50 лет празднует «Дорэкс», 20 лет отмечает ЕДДС.

Праздник пройдёт во всех муниципальных образованиях. К примеру, в Новочебоксарске в рамках открытия летнего сезона в «Ельниковской роще» состоится праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, спортивными состязаниями, конкурсами, аттракционами. В Канаше будет проведена 61-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Канаш».