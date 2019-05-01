Биробиджан, 1 мая, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Впервые за многие годы День Весны и Труда выдался в столице Еврейской области пасмурным и сравнительно прохладным, но это нисколько не испортило настроения горожанам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

РИА Биробиджан Первомай в Биробиджане

РИА Биробиджан Первомай в Биробиджане

Почетные граждане города и области шли в первомайских колоннах одними из первых, сразу за шеренгой руководителей региона и Биробиджана, лидеров профсоюзов. Шествие возглавили губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь.

Затем следовали сотрудники мэрии, администрации Биробиджанского района, трудовых коллективов. Многие взяли с собой детей. Колонны были украшены воздушными шарами, цветочными композициями. На Театральной площади состоялся короткий митинг, а затем был дан праздничный концерт. Народные гуляния продолжились в парке культуры и отдыха, на набережной Биры.

«Да нормальная погода сегодня, самая подходящая для демонстрации. Если вспоминать, то однажды у нас вообще на 1 мая снег выпал. Мы тогда вели прямую трансляцию с площади на областном радио, и только-только закончили, как повалил снегопад», — поделился мнением с РИА Биробиджан Почетный гражданин Биробиджана, заслуженный работник культуры РФ Николай Березный.

РИА Биробиджан Первомай в Биробиджане

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Как сообщало ИА REGNUM, более 20 тысяч человек прошли в колоннах первомайской демонстрации по центральной улице Владивостока.